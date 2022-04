In der Region Transnistrien hatte es in den vergangenen Tagen mehrere Explosionen gegeben. FOTO: dpa/AP/Ministry of Internal Affairs of Transnistria Grenze zur Ukraine Separatistenregion Transnistrien meldet Beschuss auf russisches Munitionslager Von AFP | 27.04.2022, 11:58 Uhr

In der prorussischen Separatistenregion Transnistrien in der Republik Moldau ist nach Behördenangaben am Mittwoch ein Dorf nahe der Grenze zur Ukraine beschossen worden, in dem sich ein großes russisches Munitionslager befindet.