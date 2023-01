Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, will weitere militärische Unterstützung aus dem Westen. Foto: dpa/Planet Pix via ZUMA Press Wire up-down up-down Krieg in der Ukraine Selenskyj fordert Raketen mit größerer Reichweite – was in der Nacht geschah Von dpa | 29.01.2023, 05:21 Uhr | Update vor 29 Min.

Die Ukraine hat neue Sanktionen gegen russische Unterstützer in Kraft gesetzt – und will neue Waffen. Ein Überblick zum Geschehen in der Nacht und ein Ausblick auf den Tag.