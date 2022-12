Ein russisch-orthodoxer Priester hält ein Kreuz bei einer Beerdigung. Foto: IMAGO/Erik Romanenko up-down up-down Lage im Ukraine-Krieg Selenskyj will gegen russisch-orthodoxe Kirche vorgehen - die Nacht im Überblick Von dpa | 02.12.2022, 07:17 Uhr

Die ukrainische Regierung sieht in der orthodoxen Kirche einen russischen Einfluss. Selenskyj will das nun stoppen. Die Nacht im Ukraine-Krieg und was heute wichtig wird.