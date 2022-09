Wolodymyr Selenskyj erwartet ein beschleunigtes Verfahren. Foto: dpa/Ukrainian Presidential Press Office up-down up-down Angriffskrieg Russlands Selenskyj: Die Ukraine beantragt noch am Freitag offiziell Nato-Mitgliedschaft und | 30.09.2022, 16:18 Uhr | Update vor 7 Min. Von Kim Patrick von Harling dpa | 30.09.2022, 16:18 Uhr | Update vor 7 Min.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte am Freitag an, dass sein Land noch am selben Tag den Nato-Beitritt beantrag.