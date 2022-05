Schwedens Ministerpräsidentin Magdalena Andersson FOTO: IMAGO IMAGES/TT Reaktion auf Ukraine-Krieg Schweden stellt Antrag auf Nato-Mitgliedschaft Von dpa | 16.05.2022, 15:28 Uhr | Update vor 10 Min.

Schweden will Nato-Mitglied werden. Das Land werde einen Antrag zur Aufnahme in das Verteidigungsbündnis stellen, sagte die schwedische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson am Montag in Stockholm.