Viele Menschen in Ischewsk gedenken den Opfern. Foto: dpa/Sergei Kuztsov up-down up-down Bluttat in Ischewsk Schüsse in russischer Schule: Zahl der Todesopfer steigt auf 17 Von dpa | 27.09.2022, 09:59 Uhr

In Ischewsk schoss ein Mann am Montag in einer Schule um sich – ob wegen der Teilmobilmachung oder aus anderen Gründen, ist bislang unklar. Mittlerweile ist die Zahl der Todesopfer auf 17 angestiegen.