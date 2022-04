EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj in Kiew. FOTO: imago images/ZUMA Press „Nicht unbedingt ein Problem“ Russisches Verteidigungsministerium droht westlichen Politikern mit Angriffen Von Jakob Patzke | 27.04.2022, 08:42 Uhr

In einem Schreiben hat das russische Verteidigungsministerium westlichen Politikern, die die Ukraine besuchen, mit Angriffen gedroht. In der jüngeren Vergangenheit waren mehrere Funktionäre aus Europa und Amerika in das Land gekommen.