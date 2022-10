Ein Flugzeug des Typs Su-30 ist in ein russisches Wohnhaus gekracht. Symbolfoto: AFP/KENZO TRIBOUILLARD up-down up-down Zahl der Opfer noch unklar Russisches Kampfflugzeug stürzt in Wohnhaus in Irkutsk Von afp | 23.10.2022, 13:38 Uhr

In Russland ist erneut ein Kampfflugzeug in ein Gebäude gestürzt. Das teilte der Regionalgouverneur mit, auch in sozialen Medien sind Videos vom Absturz zu sehen.