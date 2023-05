Laut Regierungskreisen soll Wolodymyr Selenskyj nach Deutschland kommen. Archivfoto: dpa/Pool Reuters/AP/Yves Herman up-down up-down Ukrainischer Präsident Regierungskreise in Berlin: Selenskyj kommt nach Deutschland Von dpa | 13.05.2023, 14:35 Uhr

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird an diesem Wochenende erstmals seit dem russischen Angriff auf die Ukraine nach Deutschland kommen. Regierungskreise in Berlin bestätigten der Deutschen Presse-Agentur am Samstag, dass der Besuch am Sonntag stattfinden wird. Ob Selenskyj schon am Samstagabend oder erst am Sonntag eintreffen wird, blieb zunächst unklar.