Sergej Lawrow hat bei der UN-Generalversammlung gegen den Westen gewettert. Foto: IMAGO/John Lamparski up-down up-down Krieg gegen die Ukraine Lawrow: Westen will Russland „zerstören und zerstückeln“ – Die Nacht im Überblick Von dpa | 25.09.2022, 07:21 Uhr

In Russland sind bei Protesten gegen Moskaus Mobilmachung Hunderte Menschen festgenommen worden. Selenskyj hat einen Rat für die Angreifer – und der russische Außenminister Lawrow wettert gegen den Westen. Was in der Nacht geschah.