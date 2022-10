Ukrainische Soldaten trainieren im Norden der Ukraine. Foto: IMAGO IMAGES/Ukrinform up-down up-down Krieg in der Ukraine Nach Annexion: Gegenoffensive setzt Russland unter Druck – das geschah in der Nacht Von dpa | 01.10.2022, 07:31 Uhr

Während sich Putin in Russland für die Annexion von vier ukrainischen Gebieten feiern lässt, verkündet Kiew neue militärische Erfolge. In Donezk sollen russische Truppen eingekesselt sein. Im Folgenden ein Überblick zum Geschehen in der Nacht und ein Ausblick auf den Tag.