Einige der ukrainischen Soldaten wurden aus dem Stahlwerk in Mariupol evakuiert - und sind nun in russischer Gefangenschaft. Nach Evakuierung: Was passiert mit den ukrainischen Soldaten aus Mariupol?

Die verzweifelte Lage der letzten ukrainischen Kämpfer in Mariupol schockierte Menschen auf der ganzen Welt. Nun wurden einige von ihnen aus dem belagerten Stahlwerk evakuiert – und sind in russischer Gefangenschaft. Was geschieht jetzt mit ihnen?