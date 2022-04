Die U.S. Army trainiert in Kroatien mit der Stinger: Die Rakete wird von der Schulter aus abgeschossen. FOTO: Imago Images/Cover-Images Debatte um Waffenlieferungen für die Ukraine Marder, Stinger, Panzerhaubitze: Was ist das eigentlich und was können sie? und | 22.04.2022, 17:04 Uhr Von Jakob Patzke Karolina Meyer-Schilf | 22.04.2022, 17:04 Uhr

Seit Kriegsbeginn schwirren militärische Fachbegriffe durch Medien und Gespräche. Aber was sind das eigentlich für Gerätschaften, über die nun alle reden? Was können sie, was nützen sie? Eine Übersicht.