Russland hat am Montag zu Beginn der neuen Woche wieder zahlreiche Städte in der Ukraine mit Raketen beschossen. Archivfoto: dpa/AP/Efrem Lukatsky up-down up-down Auch Kiew betroffen Luftalarm im ganzen Land: Russland beschießt Ukraine mit Raketen Von dpa | 31.10.2022, 10:55 Uhr

Das russische Militär hat am Montag eine neue Angriffsoffensive in der Ukraine gestartet. Überall im Land gibt es Luftalarm, auch in der Hauptstadt Kiew.