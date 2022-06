Auf diesem von der Ukraine zur Verfügung gestellten Foto hört Präsident Selenskyj den Bericht eines Soldaten nahe der Frontlinie in der Region Donezk an. FOTO: Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa Ukraine-Krieg: die Lage Kriegsverbrechen: Selenskyj kündigt „Buch der Folterer“ an Von dpa | 08.06.2022, 06:42 Uhr

Seit 105 Tagen herrscht Krieg in der Ukraine. Russische Kriegsverbrechen will Präsident Selenskyj nun in einem Informationssystem dokumentieren. Die Entwicklungen im Überblick.