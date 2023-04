Wolodymyr Selenskyj hat den ukrainischen Truppen einen Besuch abgestattet. Foto: dpa/Ukrainian Presidential Press Office/AP up-down up-down Putin in Cherson und Luhansk Selenskyj besucht ukrainische Truppen an der Front – das geschah in der Nacht Von dpa | 19.04.2023, 07:00 Uhr

Nach Kreml-Chef Wladimir Putin hat sich auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ein Bild von der Lage an der Front gemacht. Unterdessen lieferte Deutschland das Flugabwehrsystem Patriot an die Ukraine. Was in der Nacht geschah.