Bei Besuch in Polen Selenskyj glaubt weiter an Sieg der Ukraine – das geschah in der Nacht Von dpa | 06.04.2023, 06:12 Uhr

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bei seinem Besuch in Warschau der polnischen Regierung für die Unterstützung gedankt. Diese sei insbesondere in Hinblick auf Waffenlieferungen ein wichtiger Partner – weshalb der Sieg der Ukraine sicher sei. Was in der Nacht geschah.