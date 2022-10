Ukraine-Krieg - Lyman Foto: AP up-down up-down Ukraine-Krieg Ukrainer rücken weiter vor - Massenschlägerei unter russischen Soldaten - das geschah in der Nacht und | 04.10.2022, 06:20 Uhr Von dpa Alexander Barklage | 04.10.2022, 06:20 Uhr

Russland hat weiter Probleme an der Front und bei der Mobilmachung. Die ukrainische Führung freut sich, verwickelt sich aber rhetorisch in einen Nebenkriegsschauplatz mit Elon Musk. Im Folgenden ein Überblick zum Geschehen in der Nacht und ein Ausblick auf den Tag.