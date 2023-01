Großbritannien will Challenger-Kampfpanzer an die Ukraine liefern. Foto: AFP/ADRIAN DENNIS up-down up-down Abwehr der russischen Angreifer Großbritannien will Challenger-Kampfpanzer an Ukraine liefern Von dpa | 14.01.2023, 12:40 Uhr

Großbritannien will der Ukraine Kampfpanzer vom Typ Challenger 2 zur Abwehr des russischen Angriffskriegs zur Verfügung stellen. Das sagte der britische Premierminister Rishi Sunak in einem Telefonat mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Samstag.