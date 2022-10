Gasleck bei Nord Stream 1: Die Pipelines in der Ostsee sollen „gezielt beschädigt“ worden sein. Foto: ESA/dpa up-down up-down Pipelines in der Ostsee Deutsche Ermittlungen zu Gaslecks an Nord Stream 1 und 2 Von afp | 10.10.2022, 17:25 Uhr

In Deutschland laufen Ermittlungen zu den Gaslecks an den Nord-Stream-Pipelines in der Ostsee. Was dabei herausgefunden werden soll.