Viele ukrainische Städte liegen bereits jetzt in Schutt und Asche. FOTO: imago images/ZUMA Wire Ukraine-Krieg Experte hält Atomwaffeneinsatz für möglich - was in der Nacht geschah Von dpa | 15.04.2022, 05:43 Uhr

Während das wichtigste Kriegsschiff der russischen Armee gesunken ist, macht sich Robert Habeck für weitere Waffenlieferungen an die Ukraine stark. Hier lesen Sie, was im Ukraine-Krieg in der Nacht passiert ist.