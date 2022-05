Frontmann Oleh Psiuk (3.v.l) und seine Band Kalush Orchestra aus der Ukraine, Gewinner des Eurovision Song Contest (ESC), singen mit ukrainischen Grenzsoldaten, die die ukrainische Flagge hochhalten. FOTO: dpa/AP/Mykola Tys Nach Rückkehr in die Ukraine Ukrainische ESC-Sieger Kalush Orchestra kündigen Tour durch Europa an Von dpa | 17.05.2022, 17:04 Uhr | Update vor 20 Min.

Am Wochenende standen sie noch vor einem Millionenpublikum auf der ESC-Bühne, nun sind die ukrainischen ESC-Sieger von Kalush Orchestra zurück im Kriegsgebiet. Während sich an der Grenze bewegende Szenen abspielten, kündigte die Band eine Tournee durch Europa an – für wohltätige Zwecke.