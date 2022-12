Robert Habeck kündigte Unterstützung für erneuerbare Energien in der Industrie an. Foto: imago images/Political-Moments up-down up-down Liveblog zur Energiekrise Regierung forciert milliardenschwere Förderung für klimafreundliche Industrie Von dpa/Redaktion | 01.06.2022, 09:19 Uhr | Update vor 14 Std.

Die Bundesregierung will eine milliardenschwere Förderung für den Umstieg auf klimafreundlichere Produktionsprozesse in der deutschen Industrie im neuen Jahr an den Start bringen. Alle Entwicklungen zur Energiekrise und ihren Folgen in Deutschland und der Welt im Liveblog.