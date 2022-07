Aufgrund der Energiekrise sollen sogenannte „Wärmeinseln“ eingerichtet werden. (Symbolbild) FOTO: imago images/Wolfgang Maria Weber up-down up-down Ukraine-Krieg Deutschland bereitet sich auf Gasmangel vor - Arme sollen in Hallen schlafen und | 10.07.2022, 09:00 Uhr Von Kim Patrick von Harling dpa | 10.07.2022, 09:00 Uhr

Die Folgen des Ukraine-Krieges nehmen dramatische Ausmaße an. Deutschland fürchtet einen Mangel an Gas. Nun arbeiten Politiker Notfallpläne aus. Wer sich heimische Wärme künftig nicht mehr leisten kann, soll in eine Sporthalle gehen.