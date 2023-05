Bundeskanzler Olaf Scholz empfing den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Kanzleramt mit militärischen Ehren. Foto: dpa/Christoph Soeder up-down up-down Empfang mit militärischen Ehren Selenskyj zu Besuch in Deutschland: Erst im Schloss Bellevue, dann im Kanzleramt Von dpa | 14.05.2023, 09:29 Uhr | Update vor 1 Std.

Der ukrainische Präsident Selenskyj ist seit dem frühen Sonntagmorgen in Berlin. Wie sein erster Staatsbesuch in Deutschland seit Beginn des Ukraine-Krieges verläuft – und was er zu sagen hat.