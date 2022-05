Bundeskanzler Olaf Scholz (Archiv) FOTO: imago images/Political-Moments Überraschende Kanzler-Rede Bericht: Scholz hält am Sonntag TV-Ansprache zum Ukraine-Krieg Von dpa | 06.05.2022, 10:06 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz will sich am Sonntag offenbar mit einer Fernsehansprache direkt ans Volk wenden. Das berichtet die „Bild“-Zeitung. An jenem Tag jährt sich auch das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 77. Mal.