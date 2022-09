Nikolai Walujew war jahrelang Box-Weltmeister im Schwergewicht. Archivfoto: dpa/David Ebener up-down up-down Heutiger Politiker Bericht: Ex-Boxer Walujew will in den Ukraine-Krieg ziehen Von Jakob Patzke | 29.09.2022, 18:44 Uhr

Mithilfe einer Teilmobilmachung will Russlands Präsident Wladimir Putin weitere 300.000 Männer in den Ukraine-Krieg schicken. Unter ihnen könnte sich bald auch ein prominenter Name befinden. Laut einem Medienbericht will sich der Ex-Boxer Nikolai Walujew am Angriffskrieg beteiligen.