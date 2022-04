Bereits in Berlin schlossen zahlreiche Autofahrer der pro-russischen Kundgebung an. FOTO: dpa/Carsten Koall Umstrittene Kundgebungen Dürfen die das? Pro-russischer Autokorso in Norddeutschland geplant Von Kim Patrick von Harling, epd | 07.04.2022, 13:33 Uhr

Die Bilder machten fassungslos: Am vergangenen Sonntag - am Tag, an dem die Schreckensbilder aus Butscha um die Welt gingen - fuhren Menschen mit Russlandfahnen am Auto durch Berlin. Genau das ist jetzt am Sonntag in Norddeutschland geplant.