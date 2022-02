Schleswig-holstein : Zweiter Millionengewinn im Lotto in Schleswig-Holstein

Bereits zum zweiten Mal in laufenden Jahr geht ein Millionengewinn im Lotto nach Schleswig-Holstein. Ein anonymer Spieler aus dem Kreis Schleswig-Flensburg hatte bei der Ziehung der Lotterie bei 6aus49 am Mittwoch als einziger bundesweit sechs Richtige, wie ein Sprecher von NordwestLotto am Donnerstag in Kiel sagte. Er gewann damit exakt 1.456.641,20 Euro. Lediglich die richtige Superzahl fehlte auf dem Spielauftrag für den Jackpotgewinn.

Im Januar hatte es den ersten Lotto-Millionär des Jahres aus dem Norden gegeben. Eine Person aus dem Raum Flensburg gewann damals im „Spiel 77” mit der richtigen Losnummer 1.477.777 Euro. Auch dieser Spielauftrag war anonym abgegeben worden....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.