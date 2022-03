Spitzenküche : Wolfsburger „Aqua” einziges Drei-Sterne-Restaurant im Land

Wolfsburg bleibt mit seinem „Aqua“ in der ersten Liga der Feinschmecker-Restaurants. Erneut erkochte sich Sven Elverfeld drei Sterne, wie aus der am Mittwoch in Hamburg vorgestellten Ausgabe 2022 des Hotel- und Restaurantführers Guide Michelin hervorgeht. Damit gehört das „Aqua“ zu Deutschlands neun Top-Adressen mit der höchsten Bewertung. Es ist nach der Schließung des „La Vie“ in Osnabrück im Jahr 2018 das einzige Drei-Sterne-Restaurant in Niedersachsen. Zwei Sterne erkochte sich abermals das „Jante“ in Hannover mit Küchenchef Tony Hohlfeld - als einziges Restaurant in Niedersachsen.

Immerhin finden sich landesweit neun Restaurants in der Kategorie mit einem Stern. Neu hinzugekommen sind in diesem Jahr das „Handwerk” und das „Votum” in Hannover sowie das „Friedrich” in Osnabrück. „Wenn mich jemand vor einer Woche gefragt hätte, ob ich damit rechne, hätte ich verneint”, sagte Thomas Wohlfeld, Chef de Cuisine im „Handwerk”. „Das war ...

