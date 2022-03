Umfrage : Wie Hochschulen im Norden für das Sommersemester planen

Im anstehenden Sommersemester sollen Studierende Vorlesungen an den Hochschulen in Niedersachsen und Bremen wieder in Präsenz besuchen. Was wird sich noch ändern?

An Universitäten und Hochschulen in Niedersachsen und Bremen sollen Vorlesungen im Sommersemester wieder in Präsenz stattfinden. Nahezu einig sind sich die Hochschulen dabei darin, dass die 3G-Regelung nicht mehr gelten soll. Studierende oder Lehrende müssen dann also nicht mehr nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Komplett...

