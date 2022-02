Fussball : Wichtigstes Spiel der Saison: Wolfsburg gegen Fürth

In der Fußball-Bundesliga steht der VfL Wolfsburg an diesem Sonntag vor dem wohl wichtigsten Spiel der bisherigen Saison. Nach elf Partien ohne Sieg geht es ab 17.30 Uhr gegen den Tabellenletzten SpVgg Greuther Fürth. Mit einem Sieg wollen die Wolfsburger einen Wendepunkt in dieser bislang so missratenen Saison erreichen. Im Falle einer weiteren Niederlage droht dagegen dem erst im Oktober verpflichteten Trainer Florian Kohfeldt das Aus.

Um den Kader zu verstärken und die sportliche Krise zu beenden, hat der Tabellen-15. im Winter noch einmal mehr als 20 Millionen Euro in drei neue Spieler investiert. Prominentester Neuzugang ist der Rückkehrer Max Kruse von Union Berlin, der nach Angaben von Kohfeldt bereits gegen Fürth in der Anfangsformation stehen wird. Auch der dänische Nationalst...

