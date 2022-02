Niedersachsen : Wetterbedingt keine Fahrten zwischen Cuxhaven und Helgoland

Wegen des stürmischen Wetters fallen die Schiffsverbindungen zwischen Cuxhaven und Helgoland am Freitag und Samstag aus. Auch am Donnerstag seien keine Fährschiffe gefahren, sagte Helgolands Tourismusdirektor Stephan Hauke der Deutschen Presse-Agentur. Bezüglich einer Abfahrt am Sonntag soll die Entscheidung laut Reederei erst am Samstag fallen.

