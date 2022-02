Niedersachsen : Wettbewerb um Schottergärten: Umgestaltung lockt als Gewinn

Ein paar Karren Kies in den Vorgarten kippen, statt ständig die Blumen gießen: Für die einen sind Schottergärten praktisch, für die anderen leblose Wüsten. In Emden startet nun ein ungewöhnlicher Wettbewerb um solche Vorgärten. Die Initiatoren bieten Hilfe an.

Blühwiese statt Kies: Mit einem Wettbewerb sucht das Emder Ökowerk nach zehn Schottergärten in der Seehafenstadt und bietet Gewinnern eine naturnahe Gartenumgestaltung an. Mit dem ungewöhnlichen Garten-Wettstreit sollen Emderinnen und Emder motiviert werden, überwiegend mit Schotter oder Mulch versiegelte Flächen insektenfreundlicher zu gestalten, sagt...

