Schleswig-holstein : Weiter wolkig und kühl im Norden: Frost in der Nacht

Typisches Februarwetter erwartet die Menschen am Freitag in Hamburg und Schleswig-Holstein. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, können an der Nordsee noch stürmische Böen auftreten - überall sonst lässt der Wind nach. Vormittags ist es im Norden noch bewölkt, an den Küsten und an der Elbe regnet es gebietsweise. Zum Mittag hin lässt der Regen jedoch nach. Die Höchstwerte liegen zwischen fünf und sieben Grad, hieß es vom DWD am Freitag.

In der Nacht zum Samstag fallen die Temperaturen deutlich, der Himmel klart auf. Örtlich ist mit Glätte zu rechnen, an der Küste liegen die Temperaturen um den Gefrierpunkt. Tiefstwerte von bis zu minus vier Grad....

