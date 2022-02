Politik : Weil will Helmholtz-Experten für Corona-Einsatz danken

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) besucht am Freitag (11.00 Uhr) das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Der Regierungschef wolle sich bei den Experten für den enormen Einsatz während der Corona-Pandemie bedanken, hieß es aus der Staatskanzlei. Zudem sind Gespräche über aktuelle Arbeitsschwerpunkte der Wissenschaftler geplant.

Beim Besuch geht es auch den Austausch über die bisherige Zusammenarbeit in der Pandemie. Weil war bereits im Mai 2020 zusammen Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) in Braunschweig und hatte dabei die schnelle Reaktion der Wissenschaftler auf die Corona-Pandemie gelobt. Das Team im Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung habe in einer Ausnahmesi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.