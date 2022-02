Wirtschaft : Wasserstoff in Kavernen lagern? Pilotprojekt startet

Für die Energiewende sollen künftig große Mengen Wasserstoff importiert werden. Bei einem Pilotprojekt in Ostfriesland wird nun erprobt, wie sich das Gas in unterirdischen Kavernen speichern lässt. Kavernenbetreiber sehen großes Potenzial - Anwohner fürchten Schäden.

Grüner Wasserstoff gilt als wichtiger Baustein der Energiewende - doch wie lässt sich das Gas künftig in großem Maße zwischenspeichern? In einem Pilotprojekt will nun ein Konsortium um den Kavernenbetreiber Storag die Speicherung von Wasserstoff in bestehenden Kavernen eines Salzstocks im ostfriesischen Etzel erproben. „Wir wollen die Kaverneninfrastru...

