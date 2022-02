Politik : Vorschlag: Kabel-Korridor für zügigeren Windenergie-Ausbau?

Um den Ausbau der Offshore-Windenergie in der Nordsee zu beschleunigen, hat Niedersachsens Staatssekretär für Raumordnung, Ludwig Theuvsen (CDU), die Nutzung eines weiteren Korridors für Kabel zu Hochsee-Windparks ins Spiel gebracht. Der Staatssekretär beriet zusammen mit Niedersachsens Energieminister Olaf Lies (SPD) und Schleswig-Holsteins Energiestaatssekretär Tobias Goldschmidt am Dienstag in einer Online-Konferenz mit Bundesklimaschutzminister Robert Habeck (Grüne) darüber, wie die Offshore-Windenergie schneller ausgebaut werden könnte, um die neuen von der Bundesregierung gesteckten Ausbauziele zu erreichen.

Theuvsen wies in einer Mitteilung des Landwirtschaftsministeriums nach dem Treffen darauf hin, dass 2029 und 2030 erstmalig jeweils zwei Offshore-Kabeltrassen zeitgleich in Betrieb gehen sollen. Diese werden über die bekannten Korridore unter den ostfriesischen Inseln Baltrum und Norderney durch das Küstenmeer verlegt. „Eine noch frühere Inanspruchnahm...

