Hamburg : Von Elektroroller bis Auspuff: Taucher sammeln Müll

Im Hamburger Alsterlauf finden Taucher Ungewöhnliches: Bei einer Müllsammel-Aktion ziehen sie Rohre, Patronen und einen E-Scooter an Land. Dabei macht vor allem die schlechte Sicht unter Wasser es den 15 Männern und Frauen nicht ganz leicht.

Elektroroller, Patronen oder Baustellen-Licht: Taucher haben am Mittwoch im Alsterlauf in Hamburg bei einer Stadtputz-Aktion versunkenen Müll aus dem Wasser gefischt. „Es ist immer wieder spannend, was da zutage gefördert wird“, sagte Johann Gerner-Beuerle, Sprecher der Stadtreinigung. Die Sicht sei schwierig, die 15 Taucherinnen und Taucher von Polize...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.