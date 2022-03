Pinneberg : Vier Schüler nach Reizgasunfall in Schule im Krankenhaus

Beim Austritt von Reizgas in einer Gesamtschule in Elmshorn im Kreis Pinneberg sind am Dienstag mehrere Schüler verletzt worden. Vier von ihnen seien zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. In einem hinteren Gebäudetrakt der Schule hätten etwa 20 Schüler über Atembeschwerden geklagt, so dass eine Lehrkraft die Rettungskräfte verständigt habe.

Weil die ersten eintreffenden Einsatzkräfte einen nicht näher beschriebenen Geruch wahrnahmen, wurden zunächst rund 130 Schülerinnen und Schüler aus dem betroffenen Gebäude in Sicherheit gebracht. Die Klassen aus den nicht betroffenen Gebäudeteilen blieben in ihren Klassenräumen. Nachdem Messungen der Feuerwehr ohne Ergebnisse blieben und die Räume bel...

