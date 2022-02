Nordrhein-westfalen : Viele Polizeieinsätze wegen betrunkener Feiernder

Gruppen betrunkener und teils aggressiver Feiernder haben in Düsseldorf am Karnevalswochenende diverse Polizeieinsätze ausgelöst. In der Altstadt seien mehr als 200 Platzverweise ausgesprochen und 26 Menschen in Gewahrsam genommen worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Darunter seien viele Minderjährige und junge Erwachsene gewesen. Die Freitreppe am Burgplatz sei in Abstimmung mit der Stadt am Samstagabend für die Dauer der Nacht gesperrt worden, da sich dort zu viele Menschen aufhielten.

Die Stimmung in der Altstadt sei an den Abenden „außergewöhnlich aggressiv“ gewesen, teilte die Polizei weiter mit. Immer wieder hätten die Einsatzkräfte Streitigkeiten zwischen Gruppen schlichten oder bei Aggression gegen Polizeibeamte einschreiten müssen. Unter anderem seien mehrere Beamte und ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes leicht verletzt w...

