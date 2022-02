Fussball : VfL Wolfsburg: Doch kein Nmecha-Comeback gegen Hoffenheim

Beim VfL Wolfsburg wird sich das lang ersehnte Comeback von Nationalstürmer Lukas Nmecha und Mittelfeldspieler Xaver Schlager noch einmal verschieben. „Lukas Nmecha und Xaver Schlager stehen kurz vor der Rückkehr. Bei beiden wird es aber noch nicht für das Hoffenheim-Spiel reichen. Wir sind guter Hoffnung, dass wir sie in Gladbach zumindest wieder im Kader begrüßen können“, sagte Trainer Florian Kohfeldt am Donnerstag bei der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). Nmecha wurde im Dezember am Knöchel operiert. Der Österreicher Schlager erlitt im August einen Kreuzbandriss im Knie.

