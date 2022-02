Fussball : VfB gewinnt Lübeck-Derby: HSV II will Sprung in Meisterrunde

Die zweite Mannschaft von Holstein Kiel hat am vorletzten Spieltag der Nord-Staffel die Tabellenführung in der Fußball-Regionalliga Nord verteidigt. Dafür mussten die Kieler allerdings nichts tun - sie hatten spielfrei. Verfolger Weiche Flensburg kam aber bei der SV Drochtersen/Assel nicht über ein 1:1 hinaus. Maximilian Geißen hatte die Niedersachsen in Führung geschossen, Marcel Cornils glich mit seinem zehnten Saisontor für Flensburg aus.

Wie Kiel II und Flensburg ist auch Teutonia 05 Ottensen qualifiziert für die Meisterrunde. Die Hamburger kamen gegen Eintracht Norderstedt zu einem souveränen 3:0 und festigten den dritten Platz. Mats Facklam, Fabian Istefo und Miguel Fernandez trafen für Teutonia. Das 141. Lübecker Derby zwischen Phönix und dem VfB fand einen deutlichen Sieger. Beim 4...

