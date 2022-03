Essen : Verpuffung in Gartenlaube in Essen: Mann schwer verletzt

Bei einer Verpuffung in einer Gartenlaube in Essen ist am Dienstag ein Mann schwer verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr war die Laube aus bislang nicht geklärter Ursache zerstört worden. Der Besitzer war unter Schock mit schweren Brandverletzungen an den Armen und im Gesicht nach Hause gegangen und hatte erst dort die Rettungskräfte verständigt. Durch den Druck waren die Rückwand der Laube und die Eingangstür zerstört worden. Glassplitter lagen laut Mitteilung weit zerstreut im Umfeld. Die Feuerwehr fand drei Gasflaschen in den Trümmern.

