Hannover : Vermisster 13-Jähriger aus Sehnde wieder bei seinen Eltern

Der seit zwei Tagen vermisste 13 Jahre alte Junge aus Sehnde ist gefunden worden. Die Eltern, die sich an der Suche beteiligten, trafen ihn wohlbehalten in Hannover an, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zuvor hatten die Beamten mit einer öffentlichen Fahndung nach dem Jugendlichen gesucht.

Der 13-Jährige aus dem Ortsteil Haimar ...

