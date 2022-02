Hamburg : Verletzte Lebensgefährtin: Attacke kam völlig überraschend

Im Prozess um eine Attacke mit Messer, Kerzenständer und Hammer hat das Opfer am Mittwoch vor dem Landgericht Hamburg ausgesagt. Der Angriff ihres Lebensgefährten auf dem Balkon sei für sie vollkommen überraschend gekommen, sagte die 46 Jahre alte Zeugin nach Angaben eines Gerichtssprechers. Der Mann habe dabei in einer Art wahnhaften Vorstellung gerufen: „Du hast meine Familie umgebracht.” Auch schon früher habe ihr Freund psychische Auffälligkeiten gezeigt, die in den zwei Monaten vor der Tat immer intensiver geworden seien.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten in dem Sicherungsverfahren versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor. Er habe im August vergangenen Jahres im Stadtteil Altona seine Freundin töten wollen. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Mann schuldunfähig ist und in einer Psychiatrie untergebracht werden sollte. Verwirrung...

