Landgericht : Verhandlung im Drach-Prozess fällt erneut aus

Die für Mittwoch geplante Verhandlung im Prozess gegen den früheren Reemtsma-Entführer Thomas Drach fällt erneut aus. Das teilte das Kölner Landgericht kurzfristig mit. Auch am Freitag könne das Verfahren noch nicht fortgesetzt werden. Als Grund wurde angegeben, dass ein Prozessbeteiligter wegen Corona ausfällt. Am Mittwoch war in dem Prozess um mehrere Geldtransporter-Überfälle die Vernehmung von Zeugen geplant gewesen.

Bereits der für den vergangenen Montag ...

