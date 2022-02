Politik : Verfahren um Verstoß gegen Versammlungsgesetz eingestellt

Das Hamburger Verfahren gegen eine 55-Jährige, die bei einer Demonstration gegen Rassismus und Polizeigewalt gegen das Versammlungsgesetz verstoßen haben sollte, ist am Donnerstag eingestellt worden. Die Frau war zuvor per Strafbefehl zu einer Geldstrafe von 1800 Euro verurteilt worden. Sie hatte Einspruch eingelegt, so kam es zum Prozess. Die Geldstrafe muss die Frau nun nicht zahlen.

Die Staatsanwaltschaft hatte der 55-Jährigen in dem Prozess am Amtsgericht vorgeworfen, sie habe am 5. Juni 2020 eine Kundgebung zum Tod des Afroamerikaners George Floyd nicht beendet und die Teilnehmer zum Bleiben aufgefordert. Die Polizei hatte die Versammlung zuvor aufgelöst, denn es waren statt der angemeldeten 250 Teilnehmer bis zu 3100 Menschen g...

