Hamburg : Verdächtiger nach Messerangriff in Winterhude festgenommen

Die Polizei hat einen Mann vorläufig festgenommen, der einen 22-Jährigen am Freitagabend mit einem Messer in Hamburg-Winterhude lebensfährlich verletzt haben soll. Der 23-Jährige soll zuvor von dem Opfer, dessen 22 Jahre alten Freund sowie weiteren Personen aufgesucht worden sein, wie die Polizei am Dienstag in Hamburg miteilte. Infolgedessen sei es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Hausbewohner und der Gruppe gekommen, bei der auch der Freund sowie der Hausbewohner verletzt wurden. Der Täter konnte zunächst unerkannt flüchten. Passanten wurden auf die beiden auf dem Gehweg liegenden Verletzten aufmerksam und alarmierten die Polizei.

Die Ermittlungen führten schließlich zu...

