Niedersachsen : Umweltschützer sorgen sich um Gips-Landschaft im Harz

Seltene Farne, eine große Artenvielfalt und einzigartige Erdformationen - sie prägen die Harzer Gipskarstlandschaft. Umweltschützer wollen sie erhalten, die Industrie will dort gerne weiter abbauen. Zuletzt verbuchten die Umweltschützer einen Erfolg.

Die Gipsindustrie will auch in Zukunft im Harz Rohstoffe abbauen - Umweltschützer wollen das aber verhindern. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in Niedersachsen ist vor allem deswegen den Abbau, weil aus seiner Sicht die hohe Artenvielfalt der besonderen Landschaft besser geschützt werden muss. Die Gipskarstlandschaft im Harz ist von seltenen ...

